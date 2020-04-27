Сёмин: надеюсь, что нам дадут доиграть чемпионат

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за коронавируса, будет доигран.
Сёмин: надеюсь, что нам дадут доиграть чемпионат
  • РИА Новости

«Неважно, устраивает меня ситуация в турнирной таблице или нет. Я надеюсь на позитивное развитие ситуации, чтобы нам дали доиграть этот чемпионат. Самое главное — нам всем нужно оставаться здоровыми», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, дающее право прямого попадания в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что известно о возможном уходе Сёмина из «Локомотива» и подписании контракта с Марко Николичем.

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