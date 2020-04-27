Сёмин: надеюсь, что нам дадут доиграть чемпионат
- РИА Новости
«Неважно, устраивает меня ситуация в турнирной таблице или нет. Я надеюсь на позитивное развитие ситуации, чтобы нам дали доиграть этот чемпионат. Самое главное — нам всем нужно оставаться здоровыми», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».
После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, дающее право прямого попадания в групповой раунд Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что известно о возможном уходе Сёмина из «Локомотива» и подписании контракта с Марко Николичем.