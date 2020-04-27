Колосков считает реальным возобновление РПЛ в июне
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- РИА Новости
«Это вполне реальные сроки. Очень хорошо, что РПЛ выработала такое предложение, у клубов теперь есть ясность. Если до 25 мая ничего не поменяется, значит, чемпионат не возобновится. Если шансы есть, то, конечно, лучше начать 21 июня, чтобы цикл был более ритмичный. Но даже если 28 июня начнут, то ничего страшного нет. Главное — до 2 августа закончить. Я считаю, это очень своевременное, правильное и разумное решение», — цитирует слова Колоскова ТАСС.
Чемпионат РПЛ был прерван после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.
Ранее Сёмин выразил надежду на доигровку РПЛ.