Алаев: считаем нецелесообразным возобновлять ФНЛ и ПФЛ

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что, вероятно, первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), остановленные из-за пандемии коронавируса, не будут возобновлены.
Алаев: считаем нецелесообразным возобновлять ФНЛ и ПФЛ
  • © Пресс-служба РФС

«Мы планируем возобновить первенство РПЛ и закончить оставшиеся восемь туров начиная с 21 июня. В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершённым», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что решение по поводу доигровки Кубка России будет приниматься отдельно.

Ранее Алаев заявил, что если РПЛ не будет доиграна, то чемпионом станет «Зенит».

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