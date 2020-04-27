Алаев заявил, что если РПЛ не будет доиграна, то чемпионом станет «Зенит»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал детали прорабатываемого сценария, при котором футбольный сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, мы признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдёт с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу. «Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Путёвка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдёт команде, которая займёт четвёртое место в РПЛ», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На тот момент было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее РФС представил рабочие варианты обмена клубами между РПЛ и ФНЛ.