Алаев заявил, что если РПЛ не будет доиграна, то чемпионом станет «Зенит»

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал детали прорабатываемого сценария, при котором футбольный сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
Алаев заявил, что если РПЛ не будет доиграна, то чемпионом станет «Зенит»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, мы признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдёт с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу. «Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Путёвка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдёт команде, которая займёт четвёртое место в РПЛ», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На тот момент было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее РФС представил рабочие варианты обмена клубами между РПЛ и ФНЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить