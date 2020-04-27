РФС представил рабочие варианты обмена клубами между РПЛ и ФНЛ

Российский футбольный союз (РФС) представил несколько вариантов определения команд, которые перейдут из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а также какие клубы будут повышены до элитного дивизиона.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, было представлено два варианта, первый из которых подразумевает, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон будет доигран. В таком случае два клуба напрямую, без стыковых матчей, покинут РПЛ, а также напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ.

В случае если сезон доиграть не удастся, к 16 клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом сезон пройдёт без кубковых матчей.

Отмечается, что эти варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ, окончательное решение будет принято исполкомом РФС.

Ранее сообщалось, что РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона.