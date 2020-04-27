РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона

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Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РПЛ, согласно первому варианту, рестарт сезона намечен на 21 июня. При этом первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов, последующие пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний тур — вновь в недельном цикле.

Согласно второму варианту, игры будут возобновлены 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

Отмечается, что оба варианта свёрстаны с учётом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать Российский футбольный союз (РФС).

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.

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