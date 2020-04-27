Гран-при «Формулы-1» в Великобритании пройдёт без зрителей

Организаторы этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании объявили, что соревнования пройдут без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Гоночный уикенд запланирован на 17—19 июля, однако не исключено, что даты могут быть изменены. Также существует вероятность, что на трассе «Сильверстоун» могут пройти несколько гонок «Формулы-1» подряд.

Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, во Вьетнаме, в Нидерландах, Испании и Азербайджане. Этапы в Монако и Франции были отменены.

Ранее Ральф Шумахер оценил идею проведения реверсивных гонок в «Формуле-1».