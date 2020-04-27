Ральф Шумахер оценил идею проведения реверсивных гонок в «Формуле-1»

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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, поделился мнением о возможном проведении гонок на одной трассе в обратном направлении для повышения зрелищности.
Ральф Шумахер оценил идею проведения реверсивных гонок в «Формуле-1»
  • Reuters

«Зоны безопасности на трассах построены с учётом расчётной скорости в поворотах. Нельзя просто изменить направление движения — многие участки для этого совершенно не подходят, включая въезд в боксы. Реверсивные гонки — интересная идея, но они возможны только онлайн», — приводит слова Шумахера Sky Sports.

В связи с переносом старта сезона и отменой некоторых этапов из-за пандемии коронавируса существует вероятность проведения нескольких гонок подряд на одной трассе. В этом контексте было высказано предложение о проведении заездов по часовой стрелке и против неё, что позволило бы повысить зрелищность.

Ранее глава «Формулы-1» рассказал, когда может стартовать сезон 2020 года.

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