Ральф Шумахер оценил идею проведения реверсивных гонок в «Формуле-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, поделился мнением о возможном проведении гонок на одной трассе в обратном направлении для повышения зрелищности.

«Зоны безопасности на трассах построены с учётом расчётной скорости в поворотах. Нельзя просто изменить направление движения — многие участки для этого совершенно не подходят, включая въезд в боксы. Реверсивные гонки — интересная идея, но они возможны только онлайн», — приводит слова Шумахера Sky Sports.

В связи с переносом старта сезона и отменой некоторых этапов из-за пандемии коронавируса существует вероятность проведения нескольких гонок подряд на одной трассе. В этом контексте было высказано предложение о проведении заездов по часовой стрелке и против неё, что позволило бы повысить зрелищность.

Ранее глава «Формулы-1» рассказал, когда может стартовать сезон 2020 года.