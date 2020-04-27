Глава «Формулы-1» рассказал, когда может стартовать сезон 2020 года

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри озвучил предварительный план проведения сезона 2020 года, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса.

«Мы нацелены стартовать в Европе и проводить гонки в июле, августе и начале сентября. Первый этап состоится в Австрии 3-5 июля. В сентябре, октябре и ноябре мы будем гоняться в Евразии, Азии и Америке, а завершим сезон в декабре в Бахрейне и Абу-Даби, всего — от 15 до 18 этапов», — приводит слова Кэрри пресс-служба «Формулы-1».

Он отметил, что в руководстве чемпионата уверены в реализации планов начать сезон летом, несмотря на недавнее объявление об отмене Гран-при Франции.

«Мы ожидаем, что первые гонки пройдут без болельщиков, но надеемся, что они смогут участвовать в наших мероприятиях по мере продолжения сезона. Здоровье и безопасность участников остаётся приоритетом. Мы будем двигаться вперёд только с полной уверенностью в том, что эти процедуры позволят избежать риска и возможных проблем», — добавил исполнительный директор «Формулы-1».

Старт сезона был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе о переносе гонок в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Монако и Франции были полностью отменены.

Ранее сообщалось, что в Сочи намерены провести Гран-при «Формулы-1» в установленные сроки и со зрителями.