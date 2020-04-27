Вице-президент «Металлурга» назвал возможное увеличение потолка зарплат в КХЛ пиром во время чумы

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Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков высказал мнение о возможном изменении потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1,3 млрд рублей вместо ранее оговорённых 900 млн рублей.
Вице-президент «Металлурга» назвал возможное увеличение потолка зарплат в КХЛ пиром во время чумы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Мы строго против. Однозначно против. И не видим никаких предпосылок для увеличения. Для чего повышать потолок зарплат? Чтобы поднять зарплаты хоккеистам? Это, извините меня, пир во время чумы. Когда спад в экономике, когда многие экономически успешные футбольные лиги прямо говорят о снижении зарплат, мы будем их повышать? Что мы таким образом устраиваем? Пир во время чумы», — приводит слова Ласькова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что введение жёсткого потолка зарплат на ранее оговорённом уровне даст дополнительные шансы молодёжи.

«Все в равных условиях. И даже если мы говорим об Олимпиаде — время есть, мы вполне успеем кадры подготовить», — добавил вице-президент «Металлурга».

Потолок зарплат на следующий сезон в КХЛ должен составить 900 млн рублей. Ряд клубов активно выступает за его повышение до 1,3 млрд рублей.

Ранее Александр Крылов заявил, что КХЛ не должна действовать в интересах нескольких команд.

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