Биатлонист Малышко заявил, что не намерен оставаться в спорте после завершения карьеры

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Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, что планирует заняться деятельностью, связанной с профессиональным спортом, после завершения карьеры.
Биатлонист Малышко заявил, что не намерен оставаться в спорте после завершения карьеры
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Спортом я очень сильно насытился за это время и продолжать карьеру тренера, наверное, не буду. Вижу себя где-то в бизнесе, а если это будет связано со спортом, то в плане ведения каких-то спортивных школ. Но ни в коем случае не тренерская работа», — приводит слова Малышко «Чемпионат» со ссылкой на прямой эфир для Комитета молодёжной политики и туризма Курской области.

В активе 33-летнего биатлониста бронза чемпионата мира в эстафете, золото и серебро в эстафетных дисциплинах чемпионатов Европы, а также бронза континентального первенства в спринте. На его счету два золота, два серебра и две бронзы на этапах Кубка мира в личных гонках, а также восемь золотых, две серебряные и шесть бронзовых наград в эстафетах.

Ранее сообщалось, что в Минспорте обеспокоены ситуацией в СБР.

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