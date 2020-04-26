Уайт назвал кард UFC 249 лучшим за всю историю организации

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил состав участников турнира UFC 249.
Уайт назвал кард UFC 249 лучшим за всю историю организации
  • Reuters

«Если мы посмотрим на состав участников сверху вниз, то поймём, что это, пожалуй, лучший кард, который мы делали. Главное событие — Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. Со-главное событие — Генри Сехудо против Доминика Круза. Фрэнсис Нганну против Розенструйка. Джереми Стивенс против Кэлвина Каттара. Ковбой Серроне против Энтони Петтиса. Алексей Олейник против Фабрисио Вердума. Три с половиной часа боёв на ESPN», — цитирует Уайта TMZ.

Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида.

Ранее глава UFC поспорил с обвинениями в легкомысленном отношении к коронавирусу.

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