Глава UFC не согласен с обвинениями в легкомысленном отношении к коронавирусу

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что после пандемии коронавируса спортивные соревнования ещё долго будут проходить без зрителей.
Глава UFC не согласен с обвинениями в легкомысленном отношении к коронавирусу
  • Reuters

«Мир будет другим после коронавируса. Я думал о будущем и полагаю, что доходы от проданных билетов мы ещё долго не увидим. Люди думают, что я не воспринимаю угрозу всерьёз. Это не так. Я очень серьёзно отношусь к проблеме. Мы планируем, что ещё очень долго не сможем получать деньги от зрителей в зале. Сейчас мне надо беспокоиться о том, как проводить турниры. Мне не нужна толпа в зале, а нужны сами бои», — приводит слова Уайта Yahoo! Sports.

Следующий турнир UFC пройдёт 9 мая во Флориде. На нём выступит российский боец Алексей Олейник, который встретится с бразильцем Фабрисио Вердумом.

Ранее Хабилов рассказал, как россиянин Амагов нокаутировал лучшего бойца UFC Джонса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить