Глава UFC не согласен с обвинениями в легкомысленном отношении к коронавирусу

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что после пандемии коронавируса спортивные соревнования ещё долго будут проходить без зрителей.

«Мир будет другим после коронавируса. Я думал о будущем и полагаю, что доходы от проданных билетов мы ещё долго не увидим. Люди думают, что я не воспринимаю угрозу всерьёз. Это не так. Я очень серьёзно отношусь к проблеме. Мы планируем, что ещё очень долго не сможем получать деньги от зрителей в зале. Сейчас мне надо беспокоиться о том, как проводить турниры. Мне не нужна толпа в зале, а нужны сами бои», — приводит слова Уайта Yahoo! Sports.

Следующий турнир UFC пройдёт 9 мая во Флориде. На нём выступит российский боец Алексей Олейник, который встретится с бразильцем Фабрисио Вердумом.

Ранее Хабилов рассказал, как россиянин Амагов нокаутировал лучшего бойца UFC Джонса.