Хабилов рассказал, как россиянин Амагов нокаутировал лучшего бойца UFC Джонса

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов рассказал, как его соотечественник Адлан Амагов нокаутировал в спарринге чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса.
Хабилов рассказал, как россиянин Амагов нокаутировал лучшего бойца UFC Джонса
  • РИА Новости

«Не видел этого своими глазами, потому что сам стоял в спарринге, а они были внизу. В какой-то момент я услышал громкий рёв и подумал: «Это кого там ножом ударили?». Спустился, а Джонс уже лежал и кричал, ему больно было. Видимо, ему в печень попали жёстко. Потом Адлан ещё Диего Санчесу точно так же, как и Джонсу, попал. Санчес орал даже громче, чем Джонс. Ну, это такие, спарринговые моменты», — рассказал Хабилов «Спорт-экспрессу».

Джон Джонс является лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Своё единственное поражение американец заработал из-за дисквалификации.

Ранее боец UFC Хабилов вспомнил, как Нурмагомедов отдал ему победу на чемпионате Дагестана по боевому самбо.

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