Боец UFC Хабилов вспомнил, как Нурмагомедов отдал ему победу на чемпионате Дагестана по боевому самбо

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов рассказал, как встречался с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в финалах чемпионата Дагестана по боевому самбо.

«Когда я начинал, Хабиб уже неплохо боролся, но он несколько младше меня. Мы просто тренировались, старались друг другу помочь. Два раза встречались в финале чемпионата Дагестана по боевому самбо. В первый раз он поднял мне руку и поздравил с чемпионством. Во второй раз мы вышли в финал по другой версии — где есть шлемы. Тогда уже я его поздравил и отдал чемпионство», — рассказал Хабилов «Спорт-Экспрессу».

В смешанных единоборствах Хабиб Нурмагомедов не потерпел ни единого поражения и одержал 28 побед.

Ранее высмеявший Нурмагомедова боец Дмитрий Кузнецов выразил готовность ответить за свои слова.