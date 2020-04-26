Боец UFC Хабилов вспомнил, как Нурмагомедов отдал ему победу на чемпионате Дагестана по боевому самбо
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«Когда я начинал, Хабиб уже неплохо боролся, но он несколько младше меня. Мы просто тренировались, старались друг другу помочь. Два раза встречались в финале чемпионата Дагестана по боевому самбо. В первый раз он поднял мне руку и поздравил с чемпионством. Во второй раз мы вышли в финал по другой версии — где есть шлемы. Тогда уже я его поздравил и отдал чемпионство», — рассказал Хабилов «Спорт-Экспрессу».
В смешанных единоборствах Хабиб Нурмагомедов не потерпел ни единого поражения и одержал 28 побед.
Ранее высмеявший Нурмагомедова боец Дмитрий Кузнецов выразил готовность ответить за свои слова.