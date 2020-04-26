Отец Черышева рассказал, когда сын сможет начать тренироваться в общей группе
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«С сегодняшнего дня по часу разрешено гулять людям с детьми. На протяжении последних двух-трёх дней заражаемость в Испании была на спаде. Я слышал, что мадридский «Реал» уже 4 мая собирается выйти из изоляции и приступить к тренировкам. Я так понимаю, что «Валенсия» и другие клубы начнут с этого времени тренироваться хотя бы на дистанции», — цитирует ТАСС отца футболиста Дмитрия Черышева.
В Испании зафиксировано 223 тыс. случаев заражения коронавирусом. Погибли 22 902 человека.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» Черышева договорилась с игроками о снижении зарплат.