СМИ: «Валенсия» Черышева договорилась с игроками о снижении зарплат

Испанский футбольный клуб «Валенсия» договорился с игроками команды о снижении зарплат на время остановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает AS со ссылкой на радио SER, футболисты согласились на 18%-ное урезание зарплат.

Отмечается, что если матчи возобновятся без зрителей, то зарплаты будут сокращены на 9%, а также что данная мера относится не только к игрокам, но и ко всем сотрудникам клуба, включая президента.

В составе «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Испании предлагают определить участников еврокубков по текущей таблице, если сезон не будет доигран.