СМИ: «Валенсия» Черышева договорилась с игроками о снижении зарплат
- РИА Новости
Как сообщает AS со ссылкой на радио SER, футболисты согласились на 18%-ное урезание зарплат.
Отмечается, что если матчи возобновятся без зрителей, то зарплаты будут сокращены на 9%, а также что данная мера относится не только к игрокам, но и ко всем сотрудникам клуба, включая президента.
В составе «Валенсии» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.
Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был остановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в Испании предлагают определить участников еврокубков по текущей таблице, если сезон не будет доигран.