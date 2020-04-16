В Испании предлагают определить участников еврокубков по текущей таблице, если сезон не будет доигран

В Федерации футбола Испании выдвинули предложение определить участников еврокубковых турниров на момент остановки чемпионата, если не удастся доиграть сезон.

Об этом сообщает Marca. В этом случае в Лиге чемпионов сыграют «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад», а в Лиге Европы — «Хетафе» и «Атлетико». Третьим обладателем путёвки в ЛЕ может стать или «Валенсия», идущая седьмой, или «Атлетик» в случае победы в финале Кубка Испании.

Чемпионат Испании прерван после 27-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Бускетс выразил сомнение, что сезон в Примере будет доигран.