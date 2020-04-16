Бускетс сомневается, что сезон в Примере будет доигран

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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не верит, что сезон в испанской Примере, которой был приостановлен из-за пандемии коронавируса, будет доигран.
Бускетс сомневается, что сезон в Примере будет доигран
  • Reuters

«Я считаю, будет трудно возобновить чемпионат. Не думаю, что это возможно. Сперва я хотел посмотреть, как всё будет развиваться. Кажется, мы достигли пика пандемии. Жду хороших новостей. Но думаю, что Примеру будет трудно возобновить из-за поездок. Также будет проблемой собрать всех вместе», — приводит слова футболиста COPE.

В Испании зафиксировано более 182 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Скончалось более 19 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Челси» могут обменять Коутиньо на Канте.

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