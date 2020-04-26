Боец UFC Ян рассказал, как проводит время на карантине в Таиланде

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян рассказал, как проводит время на карантине в связи с пандемией коронавируса в Таиланде.
Боец UFC Ян рассказал, как проводит время на карантине в Таиланде
  • © UFC

«Мы с семьёй решили остаться в Таиланде, я уже практически два месяца тут нахожусь. Если сравнивать с тем карантином, который проходит в России, то это небо и земля. Тут я правильно питаюсь и тренируюсь. Ребёнок каждый день купается в бассейне. Здесь для меня больше плюсов», — сказал Ян на YouTube-канале Gorilla Fighting Championship.

При этом он отметил, что улетел бы в Россию, если бы заранее знал о закрытии границ.

На счету Яна 14 побед и одно поражение в MMA. При этом в UFC он выиграл уже шесть поединков подряд. Следующим соперником Яна станет бразилец Марлон Мораес.

Ранее Ян выразил уверенность, что в случае победы над Мораесом станет первым претендентом на бой за пояс UFC.

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