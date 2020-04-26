Ян уверен, что в случае победы над Мораесом станет первым претендентом на бой за пояс UFC
- Reuters
«Сейчас у меня уже есть соперник — Марлон Мораес. Он уже бил Стерлинга, нокаутировал его и занимает первое место в рейтинге. Если справлюсь с Марлоном, то, очевидно, буду первым претендентом на чемпионский бой», — цитирует Яна MMA Fighting.
На счету Яна 14 побед и одно поражение в MMA. При этом в UFC он выиграл уже шесть поединков подряд.
Ранее Ян выразил мнение, что заслуживает боя за титул UFC больше Альдажмейна Стерлинга.