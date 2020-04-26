Ян считает, что заслуживает боя за титул UFC больше Стерлинга
- Reuters
«Стерлинг — отличный боец. Он тоже заслуживает титульного поединка. Но, мне кажется, я больше заслуживаю шанса на титульный бой», — приводит его слова MMA Fighting.
Он отметил, что больше дерётся, показывая яркие выступления, и у него более длинная серия побед.
«Мне удавалось получать бонусы за лучший бой вечера и за выступление вечера. Так что я опережаю Стерлинга», — добавил Ян.
На счету Яна 14 побед и одно поражение в MMA. При этом в UFC он выиграл уже шесть поединков подряд. Следующим соперником Яна станет бразилец Марлон Мораес.
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