Ян считает, что заслуживает боя за титул UFC больше Стерлинга

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян выразил уверенность, что заслуживает титульного поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Генри Сехудо больше, чем второй номер рейтинга дивизиона Альдажмейн Стерлинг.
Ян считает, что заслуживает боя за титул UFC больше Стерлинга
  • Reuters

«Стерлинг — отличный боец. Он тоже заслуживает титульного поединка. Но, мне кажется, я больше заслуживаю шанса на титульный бой», — приводит его слова MMA Fighting.

Он отметил, что больше дерётся, показывая яркие выступления, и у него более длинная серия побед.

«Мне удавалось получать бонусы за лучший бой вечера и за выступление вечера. Так что я опережаю Стерлинга», — добавил Ян.

На счету Яна 14 побед и одно поражение в MMA. При этом в UFC он выиграл уже шесть поединков подряд. Следующим соперником Яна станет бразилец Марлон Мораес.

Ранее Ян рассказал, как долго привыкал к роли отца.

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