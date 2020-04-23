Ян: по сей день иногда думаю, что я 15-летний ребёнок

Короткая ссылка
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, как долго привыкал к роли отца.
Ян: по сей день иногда думаю, что я 15-летний ребёнок
  • Reuters

«На протяжении года после рождения сына я даже не осознавал, что я папа. В душе ещё долго чувствовал, что и сам ребёнок. Я и по сей день иногда думаю, что я 15-летний ребёнок. Но с каждым годом ты становишься всё более ответственным. Теперь отвечаешь не за себя, а за тех, кто рядом. Это для меня большая энергия, большая сила. Я понимаю, что мне ничего не страшно, когда они рядом», — сказал российский боец в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил», членом которого он является.

В настоящее время Ян занимает третью строчку в списке лучших бойцов легчайшего веса UFC.

Ранее Фомин рассказал, с кем из российских бойцов работал в UFC PI.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить