Ян: по сей день иногда думаю, что я 15-летний ребёнок

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, как долго привыкал к роли отца.

«На протяжении года после рождения сына я даже не осознавал, что я папа. В душе ещё долго чувствовал, что и сам ребёнок. Я и по сей день иногда думаю, что я 15-летний ребёнок. Но с каждым годом ты становишься всё более ответственным. Теперь отвечаешь не за себя, а за тех, кто рядом. Это для меня большая энергия, большая сила. Я понимаю, что мне ничего не страшно, когда они рядом», — сказал российский боец в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил», членом которого он является.

В настоящее время Ян занимает третью строчку в списке лучших бойцов легчайшего веса UFC.

Ранее Фомин рассказал, с кем из российских бойцов работал в UFC PI.