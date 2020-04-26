Туктамышева рассказала, какой прыжок боится пробовать исполнять
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«Четверной лутц не пробовала. Я боюсь. Я даже на удочке не могу его перекрутить, потому что страшно. Мне говорят, что с моей высотой я могу делать четверной лутц, а я в ответ кручу пальцем у виска. Вы что, я и так четверной тулуп сделала, отстаньте от меня», — сказала Туктамышева в совместном эфире в Instagram с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар.
При этом она отметила, что тройной лутц ей даже комфортнее выполнять, чем тулуп.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.
Ранее Туктамышева призналась, что хотела бы сняться в комедийном фильме.