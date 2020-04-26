Туктамышева рассказала, какой прыжок боится пробовать исполнять

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему не пробует исполнить лутц в четыре оборота.

«Четверной лутц не пробовала. Я боюсь. Я даже на удочке не могу его перекрутить, потому что страшно. Мне говорят, что с моей высотой я могу делать четверной лутц, а я в ответ кручу пальцем у виска. Вы что, я и так четверной тулуп сделала, отстаньте от меня», — сказала Туктамышева в совместном эфире в Instagram с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар.

При этом она отметила, что тройной лутц ей даже комфортнее выполнять, чем тулуп.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.

Ранее Туктамышева призналась, что хотела бы сняться в комедийном фильме.