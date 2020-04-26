Фергюсон сообщил о подписании контракта на бой с Гэтжи

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон сообщил о подписании контракта на бой с соотечественником Джастином Гэтжи на турнире UFC 249.
Фергюсон сообщил о подписании контракта на бой с Гэтжи
  • Reuters

Об этом Фергюсон сообщил в своём Instagram.

Бой должен состояться 9 мая Джексонвилле.

Изначально Фергюсон должен был провести бой с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако из-за карантина его соперник не смог покинуть, поэтому бой сорвался. Так соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. По словам главы UFC Даны Уайта, победитель этого боя выйдет на поединок с Нурмагомедовым.

Ранее Камил Гаджиев заявил, что Нурмагомедову хватит трёх месяцев для подготовки к бою с Фергюсоном или Гэтжи.

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