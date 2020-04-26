Футболист «Боруссии» Холанд назвал своих кумиров

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Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признался, что считает примерами для подражания нападающих Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Златана Ибрагимовича из «Милана».
Футболист «Боруссии» Холанд назвал своих кумиров
  • AFP

«Мой самый большой кумир? Я не могу назвать одного, назову двух — Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича. А когда весь стадион скандирует «Эрлинг Холанд»... Если честно, наверное, это лучшее чувство из тех, что я испытывал. Просто неописуемо», — цитирует пресс-служба «Боруссии» ответы Холанда на вопросы болельщиков в Twitter.

Холанд перешёл в «Боруссию» из «РБ Зальцбург» в зимнее трансферное окно. Сумма перехода составила €20 млн. В 11 матчах за «Боруссию» Эрлинг забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от покупки Холанда ближайшим летом.

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