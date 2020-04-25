СМИ: «Реал» отказался от покупки Холанда ближайшим летом

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Мадридский футбольный клуб «Реал» отказался от трансфера нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в ближайшее летнее трансферное окно.
СМИ: «Реал» отказался от покупки Холанда ближайшим летом
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, причиной этому послужили высокие выплаты агенту Мино Райоле, а также отцу игрока в случае перехода. 

Таким образом, «Реал» отказался от идеи приобретения форварда, хотя и высоко оценивает его способности.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года. За новую команду он провёл 11 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет купить форварда «Реала» Карима Бензема.

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