Российский футболист Квеквескири рассказал, как в Венгрии его называли террористом
«В первое время на каждой полке в раздевалке одноклубники вешали фото людей с бородой и с оружием в руках. Забегаешь в раздевалку и видишь фотографии людей с огромной бородой и с автоматом в руках. Грубо говоря, они подписывали меня под террориста. Было обидно. Подшучивали там реально жёстко. А они считали это нормальным юмором», — цитирует футболиста Sport24.
Россиянин играл в венгерских коллективах с 2009 по 2015 год, с годичным перерывом на выступления за батумское «Динамо».
Ранее сообщалось, что Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами.