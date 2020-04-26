Российский футболист Квеквескири рассказал, как в Венгрии его называли террористом

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Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири вспомнил период выступлений за венгерские «Печ» и «СЗТК-Эрима».
Российский футболист Квеквескири рассказал, как в Венгрии его называли террористом

«В первое время на каждой полке в раздевалке одноклубники вешали фото людей с бородой и с оружием в руках. Забегаешь в раздевалку и видишь фотографии людей с огромной бородой и с автоматом в руках. Грубо говоря, они подписывали меня под террориста. Было обидно. Подшучивали там реально жёстко. А они считали это нормальным юмором», — цитирует футболиста Sport24.

Россиянин играл в венгерских коллективах с 2009 по 2015 год, с годичным перерывом на выступления за батумское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами.

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