СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами

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Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов.
СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами
  • РИА Новости

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, одним из претендентов на 55-летнего специалиста является «Динамо». Рахимов обсуждал с руководством клуба возможность совместной работы с нынешним наставником команды Кириллом Новиковым. Другой столичный клуб, который пока не называется, намерен уволить своего главного тренера и рассматривает Рахимова в качестве основного кандидата на должность.

Последним клубом 55-летнего специалист был грозненский «Ахмат», откуда он был уволен в сентябре 2019 года.

Ранее Рахимов заявил, что от Шюррле и Маркизио ждали большего.

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