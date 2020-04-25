СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами

Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов.

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, одним из претендентов на 55-летнего специалиста является «Динамо». Рахимов обсуждал с руководством клуба возможность совместной работы с нынешним наставником команды Кириллом Новиковым. Другой столичный клуб, который пока не называется, намерен уволить своего главного тренера и рассматривает Рахимова в качестве основного кандидата на должность.

Последним клубом 55-летнего специалист был грозненский «Ахмат», откуда он был уволен в сентябре 2019 года.

Ранее Рахимов заявил, что от Шюррле и Маркизио ждали большего.