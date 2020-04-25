Губерниев не считает президентство Драчёва провальным

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил деятельность Владимира Драчёва на посту главы Союза биатлонистов России (СБР).
Губерниев не считает президентство Драчёва провальным
  • РИА Новости

«У меня замечательные отношения с Драчёвым. Я не считаю его президентство провальным и хочу сказать, что вокруг биатлона сейчас на самом деле много разных хитросплетений. Вообще, как человек с большой душой и сердцем, я всех люблю. Мне и Польховский нравится, и Хованцев. Мне жалко тех тренеров, которые были, и мне скоро будет жалко тренеров, которые придут на их место. Потому что в любом случае критические стрелы станут проноситься довольно быстро. Конечно, если сезон начнётся», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

В скором времени состоится отчётно-выборная конференция СБР, на которой могут пройти досрочные выборы руководителя.

Ранее Губерниев призвал спортсменов к самоизоляции.

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