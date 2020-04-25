Губерниев призвал спортсменов к самоизоляции

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал спортсменов к самоизоляции.
Губерниев призвал спортсменов к самоизоляции
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Зашел на страничку Минспорта в инстаграме, где министр Матыцин просит спортсменов потерпеть, тренироваться дома и так далее. И что я вижу? «Дайте лед, воду, мяч, мы хотим маленькими группами тренироваться, а вот в Китае…» Друзья, не надо жить «под собою не чуя страны»! Люди вокруг болеют, умирают, ситуация тяжёлая!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По его мнению, нет смысла запирать атлетов на базах, так как просто будут появляться рассадники коронавируса в закрытых пространствах. Он отметил, что необходимо сохранить как своё, так и чужое здоровье.

«Не будьте эгоистами! Потерпите! С верой в здравый смысл и российский спорт, который после пандемии всех победит!» — заявил Губерниев.

Ранее футболист Артём Дзюба рассказал о тренировках во время карантина.

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