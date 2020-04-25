Дзюба рассказал о тренировках во время карантина

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, как тренируется во время карантина.
Дзюба рассказал о тренировках во время карантина
  • globallookpress.com

«У нас есть начиная с 11:30 с понедельника по пятницу общая тренировка с нашим тренерским штабом, который отвечает за физподготовку. Удивительное упражнение — с одного стула прыгаем на другой стул», — сказал Дзюба в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Он рассказал, что игроки «Зенита» на карантине также бегают вокруг стульев, отметив, что ради того, чтобы оставаться в форме, приходится выполнять удивительные вещи. Кроме того, в эфире Дзюба показал пальму у себя дома и пошутил по этому поводу.

«Ты же знаешь, что нас, футболистов, называют деревьями. Я нахожусь в своей среде. Артём Дубин. Так что всё нормально», — заявил Дзюба.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров, а «Зенит» занимал первое место.

Ранее сообщалось, что Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома.

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