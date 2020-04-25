Глава Bellator предостерёг UFC от проведения турниров во время пандемии

Глава Bellator Скотт Кокер выразил сомнение в целесообразности проведения турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) во время пандемии коронавируса.

«Очень амбициозный план. Я не знаю, по какому протоколу они будут действовать. Считаю, что в нынешних условиях необходимо быть чувствительными. Если у вас нет ответов на все вопросы, то может случиться что-то плохое. Это повлияет на всех. Не только на UFC, но и на нас», — цитирует Кокера MMA Junkie.

Ближайший турнир UFC 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Также организация запланировала проведение ещё двух турниров на 13 и 16 мая.

В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее UFC официально анонсировал проведение турнира 9 мая во Флориде.