Глава Bellator предостерёг UFC от проведения турниров во время пандемии
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«Очень амбициозный план. Я не знаю, по какому протоколу они будут действовать. Считаю, что в нынешних условиях необходимо быть чувствительными. Если у вас нет ответов на все вопросы, то может случиться что-то плохое. Это повлияет на всех. Не только на UFC, но и на нас», — цитирует Кокера MMA Junkie.
Ближайший турнир UFC 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Также организация запланировала проведение ещё двух турниров на 13 и 16 мая.
В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заболевания коронавирусом.
Ранее UFC официально анонсировал проведение турнира 9 мая во Флориде.