БАТЭ обыграл «Городею» в матче чемпионата Белоруссии по футболу
- РИА Новости
Встреча, проходившая на стадионе «Городея», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Голы в матче на счету Станислава Драгуна и Антона Сароки.
Благодаря победе БАТЭ поднялся на вторую строчку чемпионата страны, имея десять очков после шести туров. «Городея» с девятью очками занимает пятую строчку.
Ранее сообщалось, что украинского футболиста дисквалифицировали на пять матчей чемпионата Белоруссии за нападение на арбитра.