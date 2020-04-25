БАТЭ обыграл «Городею» в матче чемпионата Белоруссии по футболу

В матче шестого тура чемпионата Белоруссии по футболу борисовский БАТЭ на выезде одержал победу над «Городеей».

Встреча, проходившая на стадионе «Городея», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Голы в матче на счету Станислава Драгуна и Антона Сароки.

Благодаря победе БАТЭ поднялся на вторую строчку чемпионата страны, имея десять очков после шести туров. «Городея» с девятью очками занимает пятую строчку.

Ранее сообщалось, что украинского футболиста дисквалифицировали на пять матчей чемпионата Белоруссии за нападение на арбитра.