Украинского футболиста дисквалифицировали на пять матчей чемпионата Белоруссии за нападение на арбитра

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Украинский защитник клуба «Динамо-Брест» Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей чемпионата Белоруссии по футболу из-за конфликта с арбитром.
Украинского футболиста дисквалифицировали на пять матчей чемпионата Белоруссии за нападение на арбитра
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Отмечается, что дисквалификацию на три матча также получил массажист «Динамо-Брест» Сергей Лапицкий.

Инцидент произошёл после матча пятого тура чемпионата Белоруссии «Витебск» — «Динамо» (1:0), по ходу которого Хачериди получил прямую красную карточку. По завершении встречи украинец пытался ударить главного арбитра матча Сергея Чистова в подтрибунном помещении, а массажист оскорблял судью и угрожал физической расправой.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Локомотива» Кучук стал главным тренером минского «Динамо».

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