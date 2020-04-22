Экс-наставник «Локомотива» Кучук стал главным тренером минского «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Леонид Кучук возглавил минское «Динамо».

Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Таким образом, Кучук сменил на этом посту Сергея Гуренко, который расторг контракт с коллективом 20 апреля.

Кучук тренировал в России белгородский «Салют», краснодарскую «Кубань», московский «Локомотив» и «Ростов». Последним его местом работы был украинский «Рух», который он возглавлял в 2019 году.

Ранее минское «Динамо» обыграло «Неман» в матче чемпионата Белоруссии.