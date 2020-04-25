Пятиборка Баташова рассказала, как тренируется в условиях изоляции

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Серебряный призёр чемпионата мира по современному пятиборью в составе сборной России Ульяна Баташова рассказала, как поддерживает форму во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Пятиборка Баташова рассказала, как тренируется в условиях изоляции
  • @uliana.batashova
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«У меня на самом деле условия просто отличные. Я сразу уехала в загородный дом, там есть беговая дорожка, есть профессиональный велостанок, на котором тренируются триатлонисты, есть оборудованный тренажёрный зал — шведская стенка, штанга, какие-то блины, коврики, резиновые жгуты всякие, плюс сделали сейчас специальную телегу для плавания — тренажёр, позволяющий имитировать движения в воде», — рассказала Баташова RT.

Она отметила, что у неё также есть тренировочный план, расписанный именно под условия карантина, который она старается выполнять.

«Конечно, это не совсем то, чем мы занимались на сборах, и нагрузки никак не сопоставимы, но сейчас разговор идёт уже не о поддержании результата или спортивной формы, а о том, чтобы не терять тонус. Профессиональному спортсмену нельзя резко взять и прекратить тренироваться», — добавила спортсменка.

Ранее она поделилась мнением о включении брейк-данса в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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