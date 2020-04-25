Пятиборка Баташова о брейк-дансе: это танец, а не спорт, балет же мы не пытаемся протащить на Олимпиаду

Серебряный призёр чемпионата мира по современному пятиборью в составе сборной России Ульяна Баташова поделилась мнением о включении брейк-данса в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Всё равно я не считаю правильным убирать какие-то виды спорта. Тем более, существовавшие в рамках Олимпиад всегда. Ну, или сделайте тогда какие-то понятные критерии, по которым вид спорта попадает в олимпийскую программу. Может быть, тем же брейкдансерам будет сейчас обидно, но на мой взгляд, это всё-таки больше танец, а не спорт. Балет же мы не пытаемся протащить на Олимпиаду? А ведь там тоже тренировки, растяжки, люди страдают от нагрузок, держат вес», — рассказала Баташова RT.

Она отметила, что не приветствует новомодных изменений в пятиборье, в которое в настоящий момент включены конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.

«Здесь у меня противоречие: мне хоть и жалко животных, но я гораздо сильнее против всяких новомодных изменений и нововведений в нашем виде спорта. Мне кажется, такие вещи убивают пятиборье, как спорт. Лучше просто его закрыть, нежели менять один вид на другой, на третий, на десятый», — добавила спортсменка.

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