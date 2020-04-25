Пятиборка Баташова вспомнила, как впервые встретила лошадь

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Серебряный призёр чемпионата мира по современному пятиборью в составе сборной России Ульяна Баташова рассказала о своём первом знакомстве с лошадью.
Пятиборка Баташова вспомнила, как впервые встретила лошадь
  • @uliana.batashova
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«Это было как у ребёнка в парке развлечений: «Ух ты! Лошадка!» Для полного счастья оставалось только сладкую вату на палочке купить. Но страха не было точно. Хотя конь — это, конечно же, страшновато. В том плане, что непредсказуемый вид. Очень страшно иногда наблюдать, как другие участники едут. Поэтому я стараюсь не смотреть чужие выступления», — рассказала Баташова RT.

Она отметила, что размер лошадей не имеет для неё особого значения.

«Я больше ощущаю саму лошадь, её навыки, управляемость, а не то, высокая она или низкая. Бывают огромные лошади, которые к препятствию даже близко не подойдут, а бывают такие коротыши, которые как выпрыгнут! Я постоянно рассказываю, как мы выступали в Египте: там были настолько мелкие лошади, что ребята ногами сбивали препятствия. Если лошадь по-настоящему круто обучена, становится опасно даже чуточку ей помешать — можно сбить. Но в целом лошади у нас привыкшие, что на них работают разные всадники», — добавила спортсменка.

Ранее фигуристка Косторная рассказала, что намерена купить лошадь.

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