Фигуристка Косторная рассказала, что намерена купить лошадь
- РИА Новости
«Владелицей конюшни я быть не хочу, но лошадь куплю. Ещё точно не знаю какую, может, тинкер или фриз? Хотя сейчас я больше склоняюсь к уэльскому пони, потому что они очень высоко прыгают. Сами невысокие, полтора метра в холке, и это будет для меня максимально удобно, чтобы я стояла и видела круп лошади. И седлать удобно. Да с большой я, в принципе-то, и не справлюсь», — приводит слова Косторной «Мир фигурного катания».
Она отметила, что просто покататься можно на любой лошади, но для регулярных тренировок нужна своя.
«Я хочу принимать участие в соревнованиях по конкуру», — добавила 16-летняя фигуристка.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова опубликовала в Instagram все фото со своей фотосессии.