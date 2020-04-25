Заразившийся коронавирусом футболист «Монпелье» находится в коме

Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Джуниор Самбиа, у которого выявили коронавирус, был введён в искусственную кому.

Об этом рассказал его агент Фредерик Ла Герра, слова которого передаёт Le Parisien.

«Его состояние стабильно. Оно не ухудшается, но и не улучшается. Ситуация тяжёлая. Он действительно соблюдал карантин, всё было хорошо. Должно быть, он заразился вирусом в магазине. Я связался с ним, когда он был под капельницей. Он только получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он должен был выписаться в среду, но затем ситуация с лёгкими ухудшилась. Он вернулся в ту же больницу, а потом сменил их дважды, прежде чем его ввели в искусственную кому», — рассказал агент.

Футбольный сезон-2019/20 во Франции, как и в большинстве стран мира, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты французских клубов вернутся на базы команд после 11 мая.