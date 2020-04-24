Футболисты французских клубов вернутся на базы команд после 11 мая

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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о первых шагах по подготовке к возобновлению соревновательного сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Футболисты французских клубов вернутся на базы команд после 11 мая
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба LFP, планируется, что игроки вернутся на тренировочные базы в течение недели, начиная с 11 мая, для прохождения полного медицинского осмотра, в том числе тестов на коронавирус.

Отмечается, что в мае LFP проведёт заседание для уточнения сценария возобновления сезона с учётом указаний правительства Франции.

13 марта розыгрыш французских Лиги 1 и Лиги 2 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что сезон может быть возобновлён с 17 июня и завершён 25 июля.

Ранее сообщалось, что в Германии могут обязать футболистов играть в масках.

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