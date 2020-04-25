В Федерации бокса России отреагировали на желание Тайсона вернуться на ринг

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв отреагировал на желание бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе американца Майка Тайсона вернуться на ринг.

«Я бы пожелал ему крепкого здоровья и не заниматься глупостями. Лучше пускай дарит свой талант, который у него был и есть, молодёжи», — цитирует Кремлёва ТАСС.

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Тайсон хочет вернуться на ринг ради благотворительности.