Футболист «Реала» назвал Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола
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«Я очень доволен Артетой. Он учился у того, кто, вероятно, является лучшим тренером в истории футбола. У него есть несколько основных концепций и менталитет победителя. Думаю, что Артета очень скоро станет одним из лучших тренеров в Англии», — приводит слова Себальоса DAZN.
Гвардиола тренирует «Сити» с 2016 года. С 2008 по 2012 год Гвардиола возглавлял «Барселону», которая является принципиальным соперником «Реала».
Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от покупки Эрлинга Холанда ближайшим летом.