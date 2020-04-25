Футболист «Реала» назвал Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола

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Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос, который на данный момент выступает на правах аренды за лондонский «Арсенал», назвал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола.
Футболист «Реала» назвал Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола
  • globallookpress.com

«Я очень доволен Артетой. Он учился у того, кто, вероятно, является лучшим тренером в истории футбола. У него есть несколько основных концепций и менталитет победителя. Думаю, что Артета очень скоро станет одним из лучших тренеров в Англии», — приводит слова Себальоса DAZN.

Гвардиола тренирует «Сити» с 2016 года. С 2008 по 2012 год Гвардиола возглавлял «Барселону», которая является принципиальным соперником «Реала».

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от покупки Эрлинга Холанда ближайшим летом.

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