Семак назвал самых ярких футболистов нынешнего сезона РПЛ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кого считает самыми яркими игроками нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак назвал самых ярких футболистов нынешнего сезона РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Многих можно выделить, кто ярко проявил себя в чемпионате. И в нашей команде можно выделить практически каждого игрока. По тем же статистическим показателям выделяется Дзюба, который второй сезон подряд демонстрирует прекрасные цифры. Азмун не отстаёт», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Он также отметил в целом среднюю линию, оборону и вратарей «Зенита». Что касается других команд, то Семак выделил хавбека «Локомотива» Гжегожа Крыховяка и защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Много хороших игроков, на которых с удовольствием можно смотреть», — добавил Семак.

Сезон РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и многие другие футбольные турниры Европы. После 22-х туров в чемпионате лидирует «Зенит».

Ранее Андрей Аршавин выразил мнение, что «Зениту» стоит продать Сердара Азмуна и вернуть Александра Кокорина.

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