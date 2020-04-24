Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Фергюсоном и Гэтжи

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заверил, что хочет организовать поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

«Более чем! Бой обещал быть крайне жёстким. И я всё ещё пытаюсь сообразить, как сделать так, чтобы он состоялся. Чтобы ребята могли занести себе это в послужной список, а победитель стал бы готовиться к битве с Хабибом, когда он сможет вернуться. Я надеюсь на сентябрь или октябрь — или когда там закончится вся эта история», — сказал Уайт в интервью RT.

Ранее он рассказал, почему Нурмагомедов на самом деле не смог выступить на UFC 249.