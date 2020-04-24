Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду Власенко выздоровел от коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщил сам Власенко, слова которого передаёт РИА Новости.
«Я хочу поблагодарить Юлию Мирошникову из ФМБА, врачей, которые 24 часа в сутки делают свою работу. Тесты отрицательные, уже еду домой. Чувствую себя хорошо», — заявил функционер.
От том, что Власенко заразился коронавирусом, стало известно 21 апреля.
Ранее Олег Матыцин заявил, что Минспорт не имеет права ставить под угрозу здоровье спортсменов.