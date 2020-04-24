Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду Власенко выздоровел от коронавируса

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Глава Федерации синхронного плавания России и Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко выздоровел от коронавируса.
Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду Власенко выздоровел от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщил сам Власенко, слова которого передаёт РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить Юлию Мирошникову из ФМБА, врачей, которые 24 часа в сутки делают свою работу. Тесты отрицательные, уже еду домой. Чувствую себя хорошо», — заявил функционер.

От том, что Власенко заразился коронавирусом, стало известно 21 апреля.

Ранее Олег Матыцин заявил, что Минспорт не имеет права ставить под угрозу здоровье спортсменов.

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