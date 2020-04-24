Матыцин: Минспорт не имеет права ставить под угрозу здоровье спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о призывах к возобновлению тренировочного процесса, остановленного из-за пандемии коронавируса.

«Я уважаю и по-человечески понимаю стремление спортсменов как можно скорее возобновить тренировочный процесс в привычных условиях. Но, к сожалению, пик пандемии в стране ещё не пройден. Мы не имеем права ставить под угрозу здоровье спортсменов. А также тех, кто обеспечивает их подготовку. Жизни родных и близких людей», — заявил Матыцин.

Он отметил, что в ситуации, когда миллионы людей ждут дома окончания карантина, когда стоят тысячи предприятий, нельзя идти на риск создания новых очагов инфекции через организацию централизованной спортподготовки.

«Это может привести к продлению ограничений. Поэтому мы должны продолжать следовать требованиям самоизоляции», — добавил министр.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных мероприятий в мире были отложены или отменены.

Ранее Матыцин заявил, что подготовка спортсменов будет возобновлена при первой возможности.