Матыцин заявил, что подготовка спортсменов будет возобновлена при первой возможности

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что подготовка спортсменов, приостановленная из-за пандемии коронавируса, будет возобновлена при первой возможности
Матыцин заявил, что подготовка спортсменов будет возобновлена при первой возможности
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Минспорт внимательно изучает опыт других стран, которые столкнулись с распространением коронавируса в разное время. Видим, что практически везде спортивная подготовка сборных команд приостановлена. При этом точечно, поэтапно начинают возобновлять подготовку только там, где пройден самый опасный этап пандемии. Мы тоже будем следовать этой логике», — заявил Матыцин.

Он отметил, что Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий.

«Обеспечим индивидуальный подход к каждой спортивной федерации. С учётом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Мы готовы действовать сразу, как только начнётся отмена ограничений», — добавил министр спорта.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных мероприятий в мире были отложены или отменены.

Ранее сообщалось, что Минспорт продолжит строительство спортивных объектов, несмотря на пандемию.

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