СМИ: Футболист «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса
- © Panoramic/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Как сообщает L'Equipe, спортсмена госпитализировали в одну из больниц города на этой неделе из-за проблемам с дыханием и пищеварительной системой. 23 апреля хавбека перевели в отделение реанимации из-за ухудшения его состояния.
В нынешнем сезоне Самбиа сыграл 22 матча за «Монпелье», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Сезон Лиги 1 был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и большинство других европейских чемпионатов.
Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Испании будут проходить без болельщиков до 2021 года из-за коронавируса.