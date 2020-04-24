СМИ: Футболист «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

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Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Джуниор Самбиа находится в реанимации с симтомами коронавирусной инфекции COVID-19.
СМИ: Футболист «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает L'Equipe, спортсмена госпитализировали в одну из больниц города на этой неделе из-за проблемам с дыханием и пищеварительной системой. 23 апреля хавбека перевели в отделение реанимации из-за ухудшения его состояния.

В нынешнем сезоне Самбиа сыграл 22 матча за «Монпелье», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Сезон Лиги 1 был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и большинство других европейских чемпионатов.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Испании будут проходить без болельщиков до 2021 года из-за коронавируса.

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